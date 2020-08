Fußball-Regionalligist VSG Altglienicke gibt das Heimrecht in der ersten Runde des DFB-Pokals an den Bundesligisten 1. FC Köln ab. Das teilte der Berliner Landespokalsieger am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.

"Ausschlaggebend dafür sind die Corona-Auflagen und der enorme Organisationsaufwand, der in der Kürze der Zeit nicht zu bewältigen gewesen wäre", hieß es in der Mitteilung. Der Schritt sei "nach reiflicher Überlegung" entschieden worden.