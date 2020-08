Hertha-Talent Luca Netz ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet worden. Das gab der Verband am Mittwochvormittag bekannt. Der 17-Jährige erzielte in der vergangenen Saison der A-Junioren-Bundesliga zwei Tore und sechs Vorlagen in 19 Spielen. Beim 2:0-Heimsieg der Hertha-Profis gegen Augsburg war er erstmals im Kader. Nach einem Mittelfußbruch arbeitet der Linksverteidiger seitdem an seinem Comeback.