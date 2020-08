imago images/Bernd König Audio: Inforadio | 23.08.2020 | Interview mit Dieter Hoeneß | Bild: imago images/Bernd König

Interview | Ex-Hertha-Manager Dieter Hoeneß - Meisterschaft? "Da waren wir damals näher dran"

19.08.20 | 20:14 Uhr

Dieter Hoeneß steuerte Hertha in seiner Zeit als Manager regelmäßig in internationale Wettbewerbe. Ob das Hertha mit Investor Windhorst in Zukunft auch gelingt und welches Desaster die Berliner hätten ahnen müssen, erzählt er im Interview.



rbb|24: Dieter Hoeneß, 13 Jahre lang haben Sie die Geschicke von Hertha BSC als Manager entscheidend mitbestimmt. "Ich werde dem Verein natürlich immer mit dem Herzen verbunden sein", sagten Sie damals. Wie tief ist die Verbundenheit denn noch? Dieter Hoeneß: Natürlich ist da noch eine emotionale Verbindung da. Aber ich bin jetzt elf Jahre weg und es ist natürlich jedes Jahr ein bisschen weniger geworden, seit ich auch wieder in München bin und natürlich eine starke Verbindung zum FC Bayern habe.

Wie intensiv verfolgen Sie die Geschehnisse rund um den Verein denn aktuell noch? Ich bin sowieso fußballinteressiert. Es ist natürlich so, dass man sich mit den Vereinen, mit denen man mal gearbeitet hat, auch intensiv beschäftigt. Das sind nicht nur der FC Bayern und Hertha, sondern natürlich auch der VfB Stuttgart, wo ich vier Jahre Spieler und fünf Jahre Manager war. Nicht so ausgeprägt ist das mit Wolfsburg, weil mein Gastspiel da etwas kürzer war. Aber klar ist da eine Verbundenheit da, deswegen verfolge ich natürlich auch, was Hertha macht.

Zur Person Dieter Hoeneß wurde 1953 in Ulm geboren und begann dort mit dem Fußballspielen. Nach Stationen in Aalen und Stuttgart spielte er acht Jahre lang sehr erfolgreich beim FC Bayern München, wo er seine Karriere 1987 beendete. Anschließend arbeitete er als Manager für den VfB Stuttgart, Hertha BSC und den VfL Wolfsburg. Er ist der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Präsident und Manager Uli Hoeneß und der Vater von Sebastian Hoeneß, der aktuell Trainer bei der TSG Hoffenheim ist.



Haben Sie in der letzten Saison das ein oder andere Mal den Kopf geschüttelt - auch was Jürgen Klinsmanns Aktivitäten angeht? Ja, wobei ich sagen muss, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass die alle so überrascht waren. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn man Jürgen Klinsmann verpflichtet, muss man wissen, was man tut. Dass es am Ende so ausartet, war natürlich so nicht zu erwarten. Aber dass das nicht zusammenpasst, das hätte man vielleicht ahnen können oder müssen.

Seit Investor Lars Windhorst bei Hertha eingestiegen ist, hat der Klub einige preisintensive Transfers getätigt. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung und die Perspektiven mit Investor Windhorst im Rücken? Ich hatte leider nicht das Glück. Damals war die Zeit noch nicht reif für einen Investor. Wir hatten damals die Umwandlung mit diesem Hintergrund gemacht. Man kann ja erst Anteile verkaufen, wenn es Anteile gibt und die einem gehören, das heißt, wenn eine Gesellschaft gegründet wird. Deswegen haben wir die Umwandlung in die Kapitalgesellschaft betrieben. Wohlwissen, dass der Markt darauf hinsteuert, dass mehr und mehr Investoren in das Bundesliga-Geschäft einsteigen werden. So gesehen ist damals die Grundlage gelegt worden. Ganz klar, Hertha hat wirklich Not gelitten. Als ich gestartet bin, hatte der Verein gar nichts. Kein Vereinsgelände, keine Trainingsplätze, ein marodes Stadion - und einen Sack voller Schulden. Da ist dann eine Lösung aufgebaut worden, ein Verein, der Rahmenbedingungen hat, die einem Bundesligisten gerecht werden. Jetzt ist es natürlich schon so, dass es gut ist, dass der Verein die Möglichkeit hat, in die Qualität der Spieler zu investieren, wobei ich mich schon ein bisschen wundere, dass letztes Jahr 225 Millionen geflossen sind und jetzt schon wieder ein Bedarf da ist. Das gibt einem schon auch zu denken. Aber auf jeden Fall ist es natürlich gut für den Verein, die Qualität der Mannschaft besser zu machen.

Also fast traumhafte Zeiten im Vergleich zu den Jahren vorher, in denen Sie verantwortlich waren. Sie haben in der Zeit auch einige Stars geholt und Millionensummen gezahlt für zum Beispiel Marcelinho, Alves oder Pantelic. Wie groß war denn damals das Risiko, solche Summen ohne Investor freizumachen? Da mussten wir natürlich sehr weit ausholen. Aber Fakt ist, dass Hertha BSC, als ich gegangen bin, 27 Millionen Verbindlichkeiten hatte. In der Spitze waren es mal 54 Millionen, die wir aber sukzessive abgebaut haben. In meinem letzten Jahr sind wir ja beinahe Deutscher Meister geworden. Es war schon möglich, mit einem vernünftigen Haushalten Schulden abzubauen und gleichzeitig einen sportlichen Erfolg zu entwickeln.

Jetzt hat Hertha BSC viel Geld zur Verfügung, das weiß natürlich auch die Konkurrenz. Kann das auch ein Problem werden, dass Spieler plötzlich teurer werden, weil sich Hertha BSC meldet und wie geht man damit um. Mit Geduld? Ja, mit Geduld und einem guten Scouting. Aber es bringt immer einen Vorteil, agieren zu können und nicht warten zu müssen, bis man Spieler verkauft. Man muss natürlich richtig liegen und gute Entscheidungen treffen, aber man hat natürlich einen enormen Vorteil gegenüber der Konkurrenz - insbesondere jetzt in der schwierigen Phase, wo jeder den Gürtel enger schnallen muss.

Sie haben nach ihrem Weggang aus Wolfsburg zwei Firmen in Sachen Consulting gegründet und sind auch als Spielervermittler tätig. Haben Sie bezüglich ihrer Spieler Kontakte zu Hertha oder würden Sie Spielern grundsätzlich auch den Wechsel zu Hertha BSC empfehlen? Natürlich ist Hertha BSC eine interessante Adresse. Es hat sich bisher nicht ergeben, dass wir da Kontakt hatten. Aber Hertha ist ein etablierter Bundesligaverein mit den finanziellen Möglichkeiten. Daraus kann man selbstverständlich etwas machen. Es sind auch ein paar interessante Spieler da. Was noch fehlt ist der nachhaltige sportliche Erfolg.

Halten Sie es denn für denkbar, dass Hertha jetzt den Schritt macht, wirklich dauerhaft um Champions League-Plätze oder um die Meisterschaft mitzuspielen? Um um die Meisterschaft zu spielen, ist es noch ein weiter Weg. Da waren wir damals näher dran. Aber Bayern und Dortmund haben sich weiterentwickelt. Und dann kam Leipzig dazu, die einfach einen tollen Job machen. Da ist schon noch ein weiter Weg für die Hertha da. Man wird sehen, wie lange die finanzielle Power da ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind da etwa 65 Prozent der Anteile verkauft. Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Gefahr, dass man irgendwann nichts mehr zu verkaufen hat. Da wird dann auch die Perspektive ein bisschen kleiner. Das muss dann schon mit dem funktionieren, was jetzt an Kapital vorhanden ist. Die Voraussetzungen sind da und man muss jetzt in der Tabelle schon langsam einen Schritt voran machen. Mit Bruno Labbadia haben sie einen guten Fang gemacht. Ich bin sehr gespannt, wo Hertha am Ende der Saison landen wird. Ich traue Hertha schon zu, dass sie sich ins obere Drittel spielen können. Da muss aber vieles zusammenpassen.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Lars Becker, rbb Sport. Es handelt sich um eine gekürzte und leicht redigierte Version. Das gesamte Gespräch können Sie mit einem Klick ins Titelbild nachhören.

Sendung: Inforadio, 23.08.2020, 17:16 Uhr