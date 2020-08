Erstmals in der Vereinsgeschichte hat die VSG Altglienicke den Berliner Landespokal gewonnen. Das Team von Trainer Karsten Heine ging gegen Viktoria Berlin kurz vor der Pause glücklich in Führung und demütigte den Titelverteidiger dann im zweiten Durchgang.

Sie waren von einem Regenschauer durchnässt und lagen sich doch alle überglücklich in den Armen: Die VSG Altglienicke hat am Samstagnachmittag das Berliner Landespokalfinale klar mit 6:0 (1:0) gegen Viktoria Berlin gewonnen. Die VSG enttrohnte damit den Titelverteidiger und krönte sich selbst erstmals zum Sieger dieses Wettbewerbs. Durch den Sieg steht das Team in der 1. Runde des DFB-Pokals und empfängt am 11. September den Bundesligisten 1. FC Köln.