Bild: imago images/Steffen Beyer

1. Spieltag in die Regionalliga Nordost - Cottbus verliert gegen Lichtenberg

15.08.20 | 15:48 Uhr

Energie Cottbus ist mit einer Niederlage in die Saison 2020/21 gestartet. Gegen Lichtenberg 47 verlor das Team von Sebastian Abt mit 1:2. Dabei überzeugte die Mannschaft größtenteils. Von einer großen Ausnahme abgesehen. Von Ilja Behnisch

Energie Cottbus hat zum Saisonauftakt in der Regionalliga Nordost mit 1:2 gegen Lichtenberg 47 verloren. Die Tore vor den 850 zugelassenen Zuschauern erzielten Max Kremer (Cottbus), sowie Marcel Rausch und Hannes Graf (Lichtenberg).



Es war eine vor allem zu Beginn souverän geführte Partie der Lausitzer, die ihrer Favoritenrolle zu Beginn gerecht werden konnten. So hatte Energie-Stürmer Felix Brügmann bereits in der ersten Minute die Chance auf die Führung, Lichtenbergs Torhüter Niklas Wollert parierte allerdings ebenso gekonnt wie im Verlauf der Partie noch mehrere Male.

Wie aus dem Lehrbuch

In der 11. Minute war aber auch Wollert machtlos, als Max Kremer frei vor Lichtenbergs Torhüter auftauchte und den 1:0-Führungstreffer für Cottbus erzielte. Vorausgegangen war ein Angriff wie aus dem Lehrbuch. Nach einem Einwurf von der rechten Seite ging es zunächst in den geordneten Spielaufbau und über die Innenverteidiger, ehe Energie das Spiel mit schnellen Direktpässen auf die linke Seite verlagerte und von dort zum in den Strafraum eingerückten Torschützen Kremer. Ein Treffer wie eine Blaupause für die komplette erste Hälfte, in der Cottbus drückend überlegen, aber doch nicht zielstrebig genug war, denn es blieb nach 45 Minuten beim 1:0 für die Gastgeber. Auch, weil Niclas Erlbeck in der 20. Minute zwar gekonnt Lichtenbergs Torhüter umkurven konnte, anschließend allerdings den Pfosten traf.

Die Zuschauer waren trotzdem zufrieden, immer wieder gab es Szenenapplaus und hin und wieder wirkte es wie die Rückkehr zur Normalität. Einzig das Stakkato-Klatschen vor Energie-Standardsituationen erinnerte eher an ein Springer-Meeting als an ein Fußballspiel. Und beinahe wäre auch das Klatschen verstummt, da die Gäste aus Lichtenberg in der 23. sowie 30. Minute urplötzlich zu Chancen kamen, weil Energies ansonsten sichere Abwehr sich zwei individuelle Aussetzer leistete. Doch weder Tarik Gözüsirin noch Philipp Grüneberg konnten ihre Chance aus dem Strafraum heraus nutzen.

Ein starker Favorit - mit einer Schwäche

An der generellen Richtung der Partie änderte sich dadurch allerdings wenig. Energie spielte überzeugend auf, ließ den Ball gegen den physisch starken Gegner gut laufen, presste bei Ballbesitz Lichtenbergs selbst weit vorn, ohne dabei defensiv Räume zu offenbaren. Kurzum eine starke Vorstellung eines der Favoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga gegen eine Mannschaft, für die es vornehmlich um den Klassenerhalt gehen soll in dieser Spielzeit. Allein der Spielstand passte nicht so recht zum Bild auf dem Rasen. Daran änderte sich auch im zweiten Durchgang zunächst wenig.

Immer wieder tauchten die Cottbuser vor dem Tor von Niklas Wollert auf, immer wieder scheiterten sie und das zunehmend kläglich. Fast hätte Lichtenberg den Chancenwucher dann bereits bestraft, doch nach einem Eckball in der 58. Minute trafen die Gäste lediglich die Torlatte. Doch auch so kippte die Partie schließlich vollends, die Treffer in der 87. (Marcel Rausch) und 92. Minute (Hannes Graf) brachte Lichtenberg gegen nun defensiv konfus agierende Cottbuser auf die Siegerstraße. Dass Energie-Rechtsverteidiger Florian Brügmann zwischen den Treffern auch noch mit Gelb-Rot vom Platz musste, passte da nur ins Bild.

Wiedergutmachung in Meuselwitz?

Ein Saisonstart des Grauens also für Cottbus, ausgerechnet in der Saison, in der sich der Meister der Regionalliga Nordost nicht der Lotterie der Playoffs aussetzen muss, sondern direkt aufsteigt. Die Chance auf direkte Wiedergutmachung folgt am kommenden Sonntag, den 23. August. Dann ist Energie zu Gast in Meuselwitz, die ihren Saisonauftakt mit einem 2:0-Erfolg bei Optik Rathenow erfolgreich gestalten konnten.

Sendung: rbb24, 15.08.2020, 21.45 Uhr