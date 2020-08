Aufsteiger Tennis Borussia hat am ersten Spieltag der Regionalliga Nordost eine Überraschung nur knapp verpasst. Zum Abschluss des Auftaktwochenendes unterlagen die Lila-Weißen der VSG Altglienicke am Sonntagnachmittag knapp mit 2:3 (2:2).

Zwei Mal ging TeBe jeweils durch Rudolf Ndualu in Führung (31./42.), doch der VSG Altglienicke gelang durch Dennis Lemke (33.) und Johannes Manske (45.+2) jeweils kurz darauf der Ausgleich, so dass beide Teams beim Stand von 2:2 in die Pause gingen.

Fast sah es so aus, als könnte der Aufsteiger gleich am ersten Spieltag gegen einen der Favoriten punkten. Doch das Team von VSG-Coach Karsten Heine verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter und gewann. Tolcay Cigerci verhinderte in letzter Minute die Niederlage (90.+4).