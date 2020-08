Am Wochenende geht es wieder los in der Regionalliga Nordost. Zwölf Teams aus Berlin und Brandenburg sind mit ganz unterschiedlichen Erwartungen dabei. Johannes Mohren über eine Liga mit viel Tradition, großem Favoritenkreis - und einer Zusatz-Motivation.

Wenn am Samstag um 13:30 Uhr die Saison und damit die Jagd auf den Spitzenplatz beginnt, gibt es einen zusätzlichen Ansporn: Eine Chance, die nur alle drei Jahre wiederkommt. Der Tabellenerste steigt am Ende direkt auf. Ohne sich noch in Relegationsspielen durchsetzen zu müssen. "Das ist für viele Mannschaften eine Motivation", sagt Karsten Heine, Trainer der VSG Altglienicke.

Der Hintergrund? Fünf Regionalligen gibt es in Deutschland - aber nur vier Plätze für Aufsteiger in die dritte Liga. Das sorgt seit langem für Frust. Ab dieser Spielzeit sieht die Regelung nun vor, dass die Meister der Regionalliga Südwest und West immer direkt aufsteigen. Die übrigen Staffeln stellen zwei weitere Aufsteiger. In einem jährlich rotierenden System bekommt der Nordosten im Wechsel mit dem Norden und Bayern einen direkten Aufstiegsplatz in Liga drei - und ist in dieser Saison gleich am Zug. Die Erstplatzierten der anderen beiden Ligen ermitteln in Hin- und Rückspiel den vierten Aufsteiger. 2021/22 und 2022/23 wird der Schritt in die Drittklassigkeit - und damit den Profifußball - für den Nordost-Vertreter also wieder schwerer.

Bis der Meister und Aufsteiger in dieser Saison feststeht, dauert es 38 Spieltage. Die Regionalliga Nordost ist größer geworden. Zwanzig Teams sind mit dabei - vergangene Spielzeit waren es noch 18. Aus der dritten Liga sind Chemnitz und Jena in die vierte Liga abgestiegen. Aus der Oberliga kommen Tennis Borussia und Luckenwalde als Aufsteiger neu dazu. Aus sportlichen Gründen musste - wegen des Corona-Saisonabbruchs - niemand die Liga verlassen. Für Nordhausen und Erfurt geht es aber nach Insolvenzen zwangsweise in der Oberliga weiter.