Bild: imago images/Steffen Beyer

Energie Cottbus gegen Viktoria - "Wenn es windig ist, muss man die Segel in die richtige Richtung setzen"

27.08.20 | 16:43 Uhr

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Energie Cottbus steht nach dem verpatzten Saisonstart unter Druck. Noch eine Niederlage gegen Viktoria Berlin könnte die Krise weiter verschärfen - und den Stuhl von Trainer Sebastian Abt ins Wanken bringen. Von Andreas Friebel rbb|24 überträgt die Partie am 13:25 Uhr im Livestream



Mit deutlichen Worten hat in dieser Woche der Cottbuser Präsident Matthias Auth auf die aktuelle sportliche Talfahrt reagiert. "Wir haben dem Trainer klar signalisiert: Es müssen sich Dinge verändern, wir sind überhaupt nicht zufrieden", so Auth in einem Interview mit der "Lausitzer Rundschau". Damit ist klar, wir die Marschroute für die kommende Woche aussieht. Cottbus muss im Heimspiel gegen Viktoria Berlin punkten und dann unter der Woche in Auerbach nachlegen. Sonst könnten die Lausitzer in dieser Saison schon sehr früh das Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen, aus den Augen verlieren. Sechs Punkte fehlen aktuell auf die Topteams, zu denen auch der nächste Gegner zählt. Denn im Gegensatz zu Energie hat Viktoria beide Saisonspiele gewonnen.

Angesprochen auf die aktuell unbefriedigende sportliche Lage, sagte der Cottbuser Trainer am Donnerstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz: "Wenn es windig ist, muss man die Segel in die richtige Richtung setzen." Dabei sprach Abt insbesondere zwei Dinge an, die sich am Wochenende ändern müssen, um erfolgreich zu sein: Die Zweikampfführung muss sich verbessern und Angriffe sollten nicht zu früh und nicht überhastet angeschlossen werden.

Erlbeck gesperrt, Brügmann kehrt zurück

In der Tat fällt auf, dass Energie im Spiel nach vorn große Probleme hat. Nur ein Treffer aus zwei Partien ist zu wenig. Vier Gegentore in zwei Spielen sind hingegen deutlich zu viel für eine Mannschaft, die zu den Topteams der Liga gehören sollte. Ob es am Samstag personelle Änderungen geben wird, lies Abt offen. Etwas umplanen muss der Cottbuser Coach aber, denn Niclas Erlbeck kassierte beim 0:2 in Meuselwitz die gelb-rote Karte. Dafür kehrt Abwehrspieler Florian Brügmann nach seiner Sperre zurück.

Nicht gerüttelt wird an der Torwartposition. Da bleibt Tim Stawecki die Nummer eins. An ihm lag es nicht, dass der Saisonstart verpatzt wurde. "Natürlich haben wir uns das ganz anders vorgestellt. Wir haben einen anderen Anspruch an uns. Aber wir haben noch 36 Spiele vor uns. Die Stimmung ist gut. Wir wissen, was wir können. Wir wissen aber auch, dass wir nur zusammen gewinnen können."

"Viktoria ist stark genug, um in dieser Saison oben mitspielen zu können"

Gute Stimmung herrscht auch in Berlin. Die Viktoria ist zwar im Berliner Pokalfinale krachend an Altglienicke gescheitert (0:6), in der Regionalliga gab es aber zwei Siege (2:1 in Chemnitz und 2:0 gegen Rathenow). "Ich glaube, Viktoria ist stark genug, um in dieser Saison oben mitspielen zu können. Sie haben gutes Tempo, spielen robust und können gut verteidigen", sagt Sebastian Abt, der wohl vor der bislang wichtigsten Woche seiner noch jungen Profi-Trainer Karriere steht.

Abt muss mit Energie punkten

Nach der Heimpartie gegen Viktoria geht es am nächsten Mittwoch nach Auerbach - eine Art Angstgegner von Energie. Und dann steht am Sonntag in einer Woche das Heimspiel gegen Halberstadt an. Holen die Lausitzer aus diesen drei Partien nicht zwei Siege, drohen dem Trainer die Argumente für eine Weiterbeschäftigung auszugehen. "Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen erfolgreich sein werden. Weil ich sehe, wie wir arbeiten, wie die Jungs arbeiten und wie der Umgang miteinander ist."

Sendung: Brandenburg aktuell, 29.08.2020, 19:30 Uhr