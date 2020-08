In der Partie ging es von Beginn an richtig zur Sache. Während die großen Torchancen in der Anfangsphase ausblieben, konnten sich die 1.012 Zuschauer an hart geführten Zweikämpfen am Boden und in der Luft ergötzen. Wenn es mal richtig gefährlich wurde, dann nach Standards. Und dann für die Gastgeber. Mehrmals (20. und 25.) musste die Cottbuser Abwehr um Keeper Tim Strawecki in höchster Not eingreifen. Insgesamt zeigten sich die Lausitzer hinten anfällig und im Spiel nach vorne häufig ohne erkennbares Konzept. Trotz höherem Ballbesitz und deutlicher individueller Überlegenheit, bekam der große Favorit nichts Zählbares zu Stande.