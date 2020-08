Drei Tage nach dem Endspiel im Berliner Landespokal haben die Finalisten in der Regionalliga Nordost Siege eingefahren. Während sich Pokalsieger VSG Altglienicke mit 4:2 (0:0) in Lichtenberg durchsetze, gewann Viktoria Berlin zu Hause gegen Optik Rathenow mit 2:0 (1:0). Da am Wochenende landesweit die Pokalendspiele stattfanden, wurden die Spiele der beteiligten Regionalligisten in der Nordost-Staffel auf Dienstag und Mittwoch verschoben.