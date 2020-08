Der ehemalige Hertha-Profi Ronny ist auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden. Wie seine Berater am Freitag bekanntgaben, wird der Brasilianer sein Comeback beim Berlin-Ligisten 1. FC Novi Pazar 95 aus Neukölln geben.

"Vielleicht klopft nochmal eine Profimannschaft an"

Ex-Herthaner Ronny will wieder in Berlin kicken

Ronny war am vergangenen Freitag in Berlin gelandet, um wieder Fußball zu spielen. Der 34-Jährige hatte 2017 sein letztes Pflichtspiel gemacht und sich seitdem in Brasilien fit gehalten. Von 2010 bis 2016 spielte er für Hertha und absolvierte für die Charlottenburger 123 Pflichtspiele.

"Meine persönliche Erwartung ist sehr groß. Ich fühle mich gut und fit und möchte erstmal klein anfangen. Ich habe meine Fähigkeiten nie verlernt", sagte Ronny gegenüber rbb|24 am Mittwoch. "Ich denke, dass das Potential nach oben geht und vielleicht klopft nochmal eine Profimannschaft an."