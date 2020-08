imago images/Steffen Beyer Video: Brandenburg Aktuell | 31.08.2020 | Daniel Jorewitz | Bild: imago images/Steffen Beyer

Energie-Cottbus-Sportdirektor zur Trainersuche - "Idealerweise sollte der neue Trainer Stallgeruch haben"

31.08.20 | 14:00 Uhr

Drei Spiele, drei Niederlagen - Energie Cottbus' desolater Saisonstart hat Trainer Sebastian Abt den Job gekostet. Bald soll ein Nachfolger präsentiert werden. Sportdirektor Sebastian König über das Anforderungsprofil und sein Vertrauen in den Interimscoach.



rbb|24: Herr König, warum haben Sie sich von Trainer Sebastian Abt getrennt? Sebastian König: Die Trennung von Sebastian Abt stimmt uns sehr traurig und nachdenklich. Das war gerade menschlich eine schwierige Entscheidung, die das Präsidium getroffen hat. Die Trennung ist auch eine Folge des Geschäfts, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Vor allem die Auftritte in den letzten beiden Spielen waren letztendlich ausschlaggebend. Der Wunsch von allen war es, dass es mit Sebastian Abt klappt. Aber in so einem Fall greifen dann einfach die Mechanismen des Geschäfts.

Die heißesten Gerüchte Claus-Dieter Wollitz war bereits zweimal Trainer von Energie Cottbus. Von 2009 bis 2011 und von 2016 bis 2019. Nach einer kurzen Amtszeit beim SC Magdeburg ist Wollitz momentan vereinslos.

Heiko Weber ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht in der Lausitz. Weber trainierte von 2007 bis 2008 die zweite Mannschaft von Energie Cottbus und übernahm als Intermiscoach im Jahr 2008 sogar für ein Spiel das Bundesliga-Team. Momentan ist Weber Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Carl Zeiss Jena.

Vragel da Silva ist eine Legende in Cottbus. Als Spieler absoluter Leistungsträger und Fanliebling, spielte da Silva zwischen 2001 und 2009 156 mal für die Lausitzer. Nach der aktiven Karriere wechselte da Silva an den Spielfeldrand und coacht momentan den SV Grün-Weiß Lübben in der Landesliga.

Torsten Ziegner ist der Einzige ohne gewünschten "Stallgeruch". Ziegner arbeitete als Trainer bislang beim FSV Zwickau und bis Feburar 2020 beim Halleschen FC.



Wie geht es jetzt weiter? Fußball ist ein Tagesgeschäft. Wir haben jetzt eine englische Woche, das ist auch wieder eine Chance für die Jungs, übermorgen in Auerbach gleich eine Reaktion zu zeigen. Es herrschte natürlich kurz eine bedrückte Stimmung, als der Trainer sich verabschiedete, da das Verhältnis eben völlig in Ordnung war - auch menschlich. Aber unsere Spieler sind Profis, das gehört zum Geschäft. Ab Mittwoch um 19 Uhr muss sich jeder für den Klub auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen und den Kritikern zeigen, was es bedeutet, für Energie Cottbus Fußball zu spielen.

Wer trägt momentan die Verantwortung für die Mannschaft? Tim Kurse trainiert die Mannschaft aktuell, wir sind da in engem Austausch. Ich bin jetzt auch immer beim Training dabei, um Tim zu unterstützen. Er hat unser volles Vertrauen. Er ist ehemaliger Profi, hat die Situation auch häufig selbst erlebt und ich glaube, dass er der Mannschaft sehr gut vermitteln kann, worum es in dieser Phase geht. Alles weitere werden wir sehen.

Wie sieht das Anforderungsprofil für den neuen Trainer aus? Energie Cottbus sucht einen Cheftrainer, der die Fußballlehrer-Lizenz hat, der schon Erfahrung im Männerbereich gesammelt hat und auch erfolgreich dort war. Idealerweise sollte er Stallgeruch haben und sich mit den Werten des Vereins identifizieren. Wir haben eine Vision erarbeitet und kommuniziert und der Cheftrainer muss zu dieser Struktur und zu dem Verein einfach passen.

Bis wann soll der neue Trainer gefunden sein? Wir lassen uns nicht treiben. Wir haben eine Liste erstellt, nehmen nun Kontakt auf und suchen die Gespräche. Wie schenll das geht, liegt dann auch an den Kandidaten und unserem Gefühl nach den Gesprächen. Wir wollen uns Zeit lassen, da das nun die wichtigste Entscheidung für die Zukunft des Vereins wird. Aber wir wollen spätestens zum Spiel in Babelsberg nach der Landespokal-Pause einen neuen Cheftrainer präsentieren.

Es sind einige Namen im Gespräch: Wäre denn Vragel Da Silva beispielsweise eine Option? Wir haben die klare Devise im Verein ausgegeben, keinerlei Namen zu kommentieren. Das bringt nichts und macht uns vielleicht die Arbeit nur schwerer.

Es sind jetzt schon neun Punkte Rückstand: Ist aus Ihrer Sicht die Meisterschaft noch drin? Wir sollten gerade gar nicht auf die Meisterschaft schauen, sondern nur darauf, dass sich die Mannschaft stabilisiert und ihr Leistungsmaximum abrufen kann. Und wir wissen es im Fußball alle: So schnell wie es jetzt in die eine Richtung geht, kann es dann in die andere gehen. Bei noch ausstehenden 35 Spielen kann man noch an alles glauben, aber das darf jetzt nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund muss stehen, dass wir drei Punkte holen und überhaupt nicht auf die Tabelle schauen.

Das Interview führte Daniel Jorewitz, rbb.