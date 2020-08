Trainer Urs Fischer hatte nach der Niederlage vom Vortag auf eine komplett andere Startelf gesetzt. In der zweiten Hälfte kam mit Offensivmann Marcus Ingvartsen (Rückenprobleme) ein lange verletzter Spieler erstmals zum Einsatz in der Vorbereitung. Zuvor hatte Union eine gute Startphase, in der Grischa Prömel in der sechsten Minute an die Querlatte köpfte, ehe Katterbach (11.) mit einem Fernschuss zum 1:0 erfolgreich war. Beim zweiten Treffer des FC profitierte Torschütze Jhon Cordoba (12.) von einem groben Patzer von Union-Torwart Andreas Luthe. Im Anschluss wirkte die gesamte Union-Elf indisponiert.