Union gewinnt Testspiel gegen Dresden mit 2:0 - Der zufriedene Herr Fischer

15.08.20 | 17:51 Uhr

Union Berlin gewinnt gegen Dynamo Dresden auch das dritte Vorbereitungsspiel zur neuen Saison und zeigt, dass sich das Gesicht der Mannschaft durchaus ändern könnte. Warum die Revolution aber ausbleibt und zu Max Kruse keine Gewissheit herrscht. Von Ilja Behnisch

Am Ende blickte Union-Trainer Urs Fischer rund einen Monat voraus und blieb doch ganz im Hier und Jetzt. Ob Max Kruse denn bald ins Mannschaftstraining einsteigen könne, wurde der Schweizer gefragt, oder ob es zumindest für einen Einsatz am 1. Spieltag reichen könnte. Seine Antwort: "Wie soll ich das sagen können? Tag für Tag und Schritt für Schritt." Schritt für Schritt, das könnte auch die Marschroute für Unions zweite Bundesliga-Saison sein. Dass sich die Eisernen weiterentwickeln müssen, scheint auf der Hand zu liegen. Union wird kaum noch unterschätzt werden in der neuen Saison, die altbewährte Defensivtaktik muss um spielerische Ansätze erweitert werden.

Schlotterbeck "sensationell"

Eine Taktik-Revolution ist allerdings auch nicht gleich zu erwarten, oder wie Christopher Trimmel bereits im Halbzeitgespräch der Partie gegen Dynamo Dresden ins rbb-Mikrofon sagte: "Nicht nur flach spielen, die Mischung finden." Die war es dann auch, die Union im insgesamt überzeugenden Test gegen den sächsischen Traditionsverein aus der dritten Liga mit 1:0 in Führung brachte. Denn es war ein langer Diagonalball von Neuzugang Nico Schlotterback auf die rechte Außenbahn, der den Weg zum ersten Treffer ebnete. Ein Ball, den rbb-Experte und Union-Legende Karim Benyamina schlicht "sensationell" fand und den Rechtsverteidiger Lars Dietz mustergültig an die linke Begrenzung des Fünf-Meter-Raumes legte, wo Joshua Mees mit links und per Direktabnahme schließlich leichtes Spiel hatte.

Das hatte insgesamt auch Union, trotz gleich zehn Wechseln in der Halbzeit (einzig der allerdings beschäftigungslose Torhüter Jakob Busk spielte durch, dafür auch der scheidende Neven Subotic) und trotz eines Musters, das sich durch die bisher drei Vorbereitungsspiele der Köpenicker zog: die mangelnde Chancenverwertung. Aber immerhin, die Chancen waren da und die mangelnde Effektivität wohl auch Resultat kräfteraubender Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen. Und so warb auch Christopher Trimmel für Verständnis: "Gar nicht so schlecht. Alles umgesetzt, was der Trainer gefordert hat. Wir sind ziemlich müde."

Geschwindigkeit ist gefragt

Der Trainer pflichtete nach dem Schlusspfiff bei, zeigte sich "sehr" zufrieden und lobte seine Mannschaft in für des Schweizers Verhältnisse fast schon überschwänglicher Art und Weise: "Sie war aktiv, hat probiert. Wir hatten gestern wirklich noch ein sehr intensives Training. Ich glaube schon, dass das auch seine Spuren hinterlassen hat. In den beiden Halbzeiten habe ich eigentlich genau das gesehen, was ich wollte, dass sie Dinge ausprobieren." Und auch einen Hinweis auf einen womöglich etwas modifizierten Spielansatz in der kommenden Saison gab Fischer noch. Auf die Frage, ob Schnelligkeit bei den bereits realisierten Transfers ein Faktor gewesen sei, antwortete er: "Ja, das war schon auch etwas, über das wir gesprochen haben, dass wir versuchen, mehr Geschwindigkeit zu bekommen und das haben wir auch heute andeutungsweise gesehen."

Starke Dauer(b)renner

Einer, der die nötige Geschwindigkeit mitbringt, ist etwa Cedric Teuchert, neu aus Schalke an die Alte Försterei gekommen. Und Vorbereiter des 2:0 durch Sheraldo Becker (62. Minute). Nach schönem Steckpass aus dem Mittelfeld fand Teuchert den schnellen Weg in die Spitze, um schließlich überlegt querzulegen auf den mitgelaufenen Becker, der aus fünf Metern nur noch einzuschieben brauchte. Doch auch die Leistungsträger der vergangenen Saison zeigten sich bereits in guter Verfassung. So überzeugten in der ersten Halbzeit insbesondere der als offensiver Rechtsaußen aufgebotene Marius Bülter sowie der als souveräner Denker und Lenker auftretende Christian Gentner. Im zweiten Durchgang dann wusste vor allem auch Linksverteidiger Christopher Lenz zu überzeugen, der seine linke Seite schon wieder beackerte, als wolle er demnächst als Synonym für die Kilometerpauschale Eintrag in ein Wörterbuch finden. Dessen kongenialer Partner auf der linken Seite könnte in der kommenden Saison der Japaner Keita Endo werden und vielleicht auch deshalb soll sich Lenz bereits liebevoll um die Integration des Neuzugangs aus Fernost kümmern. Der durfte gegen Dresden in der ersten Halbzeit ran und fiel weder ab noch auf.

Ganz anders der Gesamteindruck von Union, der mehr als positiv war. So sehr, dass Dresdens Trainer Markus Kauczinski nach dem Spiel von einem "eingespielten Gegner" sprach. Was angesichts der vielen Wechsel und Neuzugänge auf Köpenicker Seite durchaus als Kompliment gewertet werden darf. Aber auch dazu würde Urs Fischer vermutlich nur eines sagen: "Schritt für Schritt."

Sendung: inforadio, 15.08.2020