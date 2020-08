Arne Maier von Hertha BSC und der Neu-Unioner Nico Schlotterbeck sind von Trainer Stefan Kuntz in das Aufgebot der deutschen U-21-Auswahl berufen worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, gehört das Berliner-Duo zum 24 Spieler umfassenden Kader für die EM-Qualifikationsspiele des Junioren-Teams am 3. September in Wiesbaden gegen Moldau und fünf Tage später in Belgien.