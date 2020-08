Das Cottbuser Stadion der Freundschaft könnte an Weihnachten zu einem der größten Gottesdienstorte in Brandenburg werden. Weil es volle Kirchen in diesem Jahr wegen der Corona-Abstandsregeln eventuell nicht geben darf, laufen zurzeit Planungen, im Fußballstadion einen Weihnachts-Gottesdienst zu feiern. Das sagte der Cottbuser Superintendent Georg Thimme dem rbb am Sonntag. Demnach hätten bereits erfolgreich Vorgespräche mit Energie Cottbus stattgefunden. Der Fußballverein wollte sich auf Nachfrage des rbb nicht zu den Plänen äußern.