Be My Sheriff gewinnt Fürstenberg-Rennen

Der sechsjährige Hengst Be My Sheriff hat am Sonntag das Fürstenberg-Rennen auf der Galopprennbahn Hoppegarten gewonnen. Mit Deutschlands erfolgreichstem Jockey Andrasch Starke im Sattel setzte sich der Favorit vor Moonlight Man mit Maxim Pecheur durch. 650 zugelassene Galopp-Fans verfolgten den Renntag.