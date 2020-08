Hertha verliert Testspiel in Amsterdam

Hertha BSC hat ein Testspiel bei Ajax Amsterdam verloren. Der Berliner Fußball-Bundesligist musste sich am Dienstagabend in der Johan-Cruyff-Arena des niederländischen Traditionsclubs mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Zakaria Labyad erzielte in der 12. Minute mit einem abgefälschten Freistoß den entscheidenden Treffer. Berlins neu verpflichteter Torwart Alexander Schwolow war chancenlos.

Der Hertha-Trainer Bruno Labbadia setzte in beiden Halbzeiten jeweils elf unterschiedliche Akteure ein. Besonders in der ersten Hälfte spielte Ajax überlegen und hatte auch die besseren Torchancen. Am kommenden Samstag bestreitet Hertha auf dem heimischen Olympiagelände gleich zwei aufeinanderfolgende Tests gegen den niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven.