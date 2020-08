Sieben gegen sieben, mit Torwart, auf mittelgroße Tore und kleinem Spielfeld: So sieht es seit Jahrzehnten auf Deutschlands Fußballplätzen aus, wenn sich die Jüngsten an den Wochenenden duellieren. "Wenn ich eine spielstarke Mannschaft habe, hat die Abwehr da nichts zu tun", sagt Matthias Reer vom Fußball-Landesverband Brandenburg. "Das ist halt nicht kindgerecht", so der kommissarische Vorsitzende des Jugendausschusses über die bisherige Spielform.

"Das Konzept vom DFB ist dahingehend ausgerichtet, dass den Kindern mehr Spaß am Fußballspielen vermittelt werden soll, sodass die individuellen Fähigkeiten auf spielerische Weise weiterentwickelt werden sollen", sagt auch Andreas Kupper. Das Präsidialmitglied Jugend vom Berliner Fußball-Verband (BFV) hat schon vor anderthalb Jahren ein Pilotprojekt in Pankow gestartet. "Die waren ziemlich schnell begeistert und haben zur Probe erstmal einen Parallelspielbetrieb durchgeführt, um zu testen, wie es überhaupt ankommt. Aber das hat sich relativ schnell etabliert", erzählt er.

Immer mehr Bezirke zeigten Interesse und wollten die Spielform übernehmen. Mittlerweile ist sie sogar fest in der Jugendordnung des BFV verankert. In der G- und F-Jugend setzen sie Berliner den "Mini-Fußball", wie sie ihn nennen, im Parallelbetrieb um. "Weil es ja eben doch noch ein paar Kritiker gibt. Da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten."

Ganz so weit wie die Kollegen aus der Hauptstadt sind Matthias Reer und seine Mitstreiter vom Fußball-Landesverband Brandenburg noch nicht. Der Verband ist in acht Fußballkreise aufgeteilt, die unterschiedlich stark engagiert sind. Im Havelland beispielweise werde die Spielform schon seit mehreren Jahren umgesetzt. Um auch die restlichen Fußballkreise des großen Bundeslandes weiter für den Kinderfußball zu begeistern, hat der Verband im vergangenen Jahr einige Festivals veranstaltet. "Die Corona-Pause hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Reer. Denn in Pandemiezeiten ist ein Turnier mit vielen Kindern und Eltern auf einem Haufen gerade schwierig zu organisieren.

Hier und da gibt es auch in Brandenburg noch Skepsis, Matthias Reer und seine Verbandskollegen sind aber vom Konzept überzeugt. "Wenn man das alles in einen Topf wirft, sind das Sachen, die dem Kindlichen entgegenkommen: viele Ballkontakte, viele Torerlebnisse, Entscheidungen treffen. Also das, was auf dem Bolzplatz eigentlich normal ist." Und ein Bild, dass sich in den kommenden Jahrzehnten im Kinderfußball etablieren soll.