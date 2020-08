Radsportler Maximilian Schachmann ist bei der Lombardei-Rundfahrt am Samstag mit einem Auto kollidiert und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Nach dem Zusammenstoß kurz vor dem Ziel konnte der 26-jährige Berliner dennoch wieder auf sein Rad steigen und die Rundfahrt zu Ende bringen, er wurde am Ende Siebter mit 4:31 Minuten Rückstand.

"Nach so einem harten Rennen" bevorzuge er ein kaltes Bier im Bus statt eines warmen Wassers im Krankenwagen, schrieb Schachmann unter ein Bild bei Instagram, das ihn lächelnd in Behandlung zeigt. Die Diagnose gab sein Team Bora-hansgrohe am Samstagabend bekannt. Sieger der Rundfahrt wurde nach 231 Kilometern der Däne Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) in 5:23:54 Stunden.