Berliner und Brandenburger Starter bei Tour de France - Zwischen Gemetzel und Hoffnung

28.08.20 | 17:33 Uhr

Als wäre die Tour de France nicht hart genug, haben die Fahrer in diesem Jahr zudem mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Welche Berliner und Brandenburger Fahrer an den Start gehen - und welche Ängste und Hoffnungen sie dabei begleiten. Von Ilja Behnisch

3.484,2 Kilometer lang soll sie sein, die 107. Tour de France, die an diesem Samstag in Nizza startet und am 20. September ihr traditionelles Ende auf dem Champs-Elysées in Paris finden soll. 176 Fahrer aus 22 Teams sollen an ihr teilnehmen, um in 21 Etappen einen Nachfolger für den Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien zu ermitteln. Ob dieses Vorhaben tatsächlich umzusetzen sein wird, oder ob die Corona-Krise mitsamt wieder steigender Infektionszahlen auch in Frankreich für ein vorzeitiges Ende sorgen wird, wird dabei allerdings mit mindestens ebenso viel Spannung erwartet, wie der sportliche Wettkampf an sich. Für den dürfte sich nach Meinung der Experten neben Titelverteidiger Bernal vor allem der Slowene Primoz Roglic gute Chancen ausrechnen, der nach der Corona-Pause besonders zu beeindrucken wusste. Mit dem Vorjahres-Vierten Emanuel Buchmann hofft zudem ein deutscher Fahrer zumindest auf das Podest. Zumal mit dem vierfachen Tour-Sieger Chris Froome und dem Sieger von 2018, Geraint Thomas, zwei ehemalige Granden der Tour auf einen Start verzichten. Doch auch Athleten aus Berlin und Brandenburg gehen im Kampf um das berühmte Gelbe Trikot ins Rennen.

Simon Geschke

Für den 34-jährigen Berliner ist es bereits die achte Tour-Teilnahme. Höhepunkt dabei war sicherlich der Etappensieg in Pra-Loup 2015. Damals wie heute hofft der Mann mit dem Vollbart vor allem auf Ausreißer-Erfolge und setzt dabei auf Erfahrungswerte: "Wie im letzten Jahr möchte ich in der zweiten und dritten Woche eine wichtige Rolle in den Ausreißergruppen spielen, insbesondere bei den mittleren bis harten Bergetappen." Vor allem aber freut sich Geschke, dass die Tour zumindest erst einmal beginnt: "Ich bin sehr erleichtert, dass die Tour stattfinden wird. Ich weiß, wie wichtig es für den Radsport ist, damit wir eine Plattform für die Sponsoren haben. Ich hoffe, dass alles reibungslos verläuft", sagte er im Rahmen einer Teammitteilung seines polnischen Rennstalls "CCC", der aufgrund der Corona-Krise bereits angekündigt hat, zum Jahresende aus dem Sponsoring auszusteigen. Sorgen macht sich Geschke zudem um die Zuschauer am Streckenrand. So sagte er der "Welt": "Wir sind an denen ja schnell vorbei, da ist die Ansteckungsgefahr nicht hoch. Aber wenn eine halbe Million Schulter an Schulter steht, wird es für die Fans untereinander gefährlich." Nicht zuletzt deshalb ist das Campieren entlang der Strecke, etwa mit Wohnmobilen, verboten, die Polizei angehalten, bereits im Vorfeld Platzverweise zu verteilen.

Maximilian Schachmann

Ein "Gemetzel" befürchtet die Nachwuchshoffnung Maximilian Schachmann aus Berlin. Allerdings nicht wegen Corona, sondern aufgrund der vielen Stürze, die schon die vorausgegangenen Ausgaben der Tour kennzeichneten, und erst recht die Rennen seit der Corona-Pause. Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ergänzte Schachmann: "Manchmal schaukelt sich das im Feld auch so auf: Da fangen drei Mannschaften an, unruhig zu fahren und zu drängeln. Dann steigen die nächsten und die nächsten mit ein. Wie ein Schneeball, der ins Rollen kommt eine Lawine auslöst." Schachmann weiß, wovon er spricht, schließlich stürzte er erst vor gut zwei Wochen bei der Lombardei-Rundfahrt folgenschwer, brach sich das Schlüsselbein. Und startet nun trotzdem in Frankreich: "In Sachen Schmerz wurde mir bei vorherigen Verletzungen (…) attestiert, dass ich wohl sehr schmerztolerant bin." Und ansonsten gut in Form in diesem Jahr. Der deutsche Ex-Meister gewann vor der Corona-Pause die Traditionsrundfahrt Paris-Nizza.

Roger Kluge

Mit dem "Gemetzel" kennt sich auch der gebürtige, 34-jährige Eisenhüttenstädter Roger Kluge leidvoll aus. Beim Sturz von Radprofi Fabio Jakobsen im Rahmen der Polenrundfahrt Anfang August, infolgedessen der Niederländer kurzzeitig sogar ins künstliche Koma versetzt werden musste, war Kluge in unmittelbarer Nähe unterwegs gewesen und so nur knapp um eine eigene Verletzung herum gekommen. Der Bahnradspezialist und Olympia-Zweite im Punktefahren 2008 tummelt sich als Sprinthelfer bei Straßenrennen aber auch da, wo es traditionell besonders hoch her geht - mitten im Getümmel der Sprintstars, die mit harten Bandagen um Etappensiege kämpfen. Er selbst wird mit den Tageserfolgen wohl kaum etwas zu tun haben, gilt allerdings als treues Arbeitstier und wichtiger Baustein in den sogenannten Sprintabläufen seines Teams "Lotto-Soudal".

Tony Martin

"Die Tour bleibt die Tour, sie ist für uns Radprofis mehr wert als die WM und Olympische Spiele zusammen", sagte der gebürtige Cottbuser unlängst den "Stuttgarter Nachrichten". Weshalb sich der siebenfache Weltmeister im Zeitfahren auf die diesjährige Ausgabe freut. Auch, weil die "Sicherheits- und Hygienekonzepte zuletzt bei der Dauphine-Rundfahrt gut gegriffen haben". Dennoch ist der Edelhelfer von Mitfavorit Roglic aufgrund der Corona-Situation nicht sicher, bis nach Paris zu kommen: "Es schwebt wie ein Damoklesschwert über uns, dass jeder Tag der letzte sein kann." Weshalb er die Pläne, Zuschauer zuzulassen, für falsch hält. "5.000 Leute an Start und Ziel halte ich für übertrieben. Eine Tour ohne Zuschauer wäre die bessere Variante gewesen", so Martin gegenüber der "Welt". Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Frankreich ist die Zahl der am Startort in Nizza zugelassenen Fans inzwischen auf 100 reduziert worden. Es bleibt eben vieles unvorhersehbar – sportlich wie auch in Hinblick auf die Corona-Krise. Immerhin eines ist für Tony Martin klar. Er, der in früheren Jahren durchaus mit der Favoritenrolle beladen wurde und daran zu knabbern hatte, hat sich von Siegträumen inzwischen verabschiedet und mit der Rolle als Teamplayer angefreundet. Und das trotz des martialisch klingenden Spitznamens "Panzerwagen".

