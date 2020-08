Der SV Babelsberg und der BFC Dynamo haben am dritten Spieltag der Regionalliga-Nordost ihre ersten Siege eingefahren. Brandenburg-Pokalsieger Union Fürstenwalde besiegte Luckenwalde und bleibt mit sechs Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze dran.

Beim 2:1-Sieg hatte Fürstenwalde allerdings deutlich mehr Mühe als noch beim Landespokal-Halbfinale an gleicher Stelle vor zwei Wochen. Luckenwalde ging früh durch Daniel Becker mit 1:0 in Führung. Union gelang erst zehn Minuten vor Schluss der Ausgleich durch Darryl Julian Geurts (80. Minute). Der 26-Jährige traf auch zum 2:1-Endstand in der Nachspielzeit (90.+4). Fürstenwalde überholt damit Luckenwalde in der Tabelle und steht nun auf Platz fünf.

Auch der SV Babelsberg konnte einige Plätze in der Tabelle gut machen. Die Filmstädter besiegten das bisherige Überraschungsteam der Saison, den Bischofswerdaer FV, mit 2:1. Die Tore für die Babelsberger erzielten Tobias Dombrowa (1:0., 10. Minute) und Petar Lela (2:1, 82. Minute). Babelsberg steht mit vier Punkten aus drei Spielen im Tabellenmitelfeld.