Berliner Olaf Roggensack kehrt in Deutschland-Achter zurück

Ruder-EM in Posen

Im Deutschland-Achter ist der letzte Platz für die Ruder-Europameisterschaft in Posen vergeben. Nach ausgestandener Schulterverletzung kehrt Olaf Roggensack in das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbands (DRV) zurück. Der 23 Jahre alte Berliner ersetzt den in den Vierer ohne Steuermann gerückten Maximilian Planer.

Roggensack hatte sich bereits Ende Januar 2020 einen Rollsitz im Großboot erkämpft, war aber durch eine Schulter-Operation zurückgeworfen worden.