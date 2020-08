Ende 2015 überlebt der Syrer Yasin als Nicht-Schwimmer die Flucht im Schlauchboot übers Mittelmeer. In Berlin stellt er sich seinen Ängsten und heuert bei der Wasserwacht Steglitz-Zehlendorf an. Mittlerweile ist der 23-Jährige Rettungsschwimmer - und hat Pläne. Von Stephanie Baczyk

Der kleine Strand neben der Jugendherberge am Berliner Wannsee ist nicht der sauberste. Hinterm Strauch um die Ecke liegt ein kleiner Müllberg, das seien "die Wildschweine", munkelt eine Frau ein paar Meter weiter rechts. Und dann fängt es auch noch an zu regnen an diesem Dienstagabend. Yasin ist trotzdem happy. Gerade ist er noch im Wasser gewesen, auf einem quietschgelben Rettungs-Board, jetzt steht er an Land in seinem roten Shirt, mit dem Emblem der Wasserwacht auf der Brust und scherzt mit den anderen.

Yasin kommt aus Syrien, aus dem Dorf Ma’arrat Misrin in der Nähe der Stadt Idlib. Ende 2015 flüchtet er von dort vor dem Krieg. Über die Türkei, mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer. Er kann sich nicht an jede einzelne Minute erinnern, aber an einzelne Momente. "An das kleine Schlauchboot mit so vielen Leuten darauf", sagt er, dann etwas leiser, "Kinder, die schreien und weinen die ganze Zeit. Du merkst die Angst, die die Leute haben, weil die meisten konnten, so wie ich, nicht schwimmen. Und du siehst nur das große Meer und die Wellen. Du weißt nicht, was du machst. Du hast keine Kontrolle auf dem Boot. Und wenn eine Welle kommt, dann bist du tot."

Yasin hofft und überlebt, kommt auf der anderen Seite am Strand an. "Ich habe gedacht, dass ich nie wieder ins Wasser gehe." Etwa zur gleichen Zeit startet die Wasserwacht Steglitz-Zehlendorf das Projekt Flüchtlingsschwimmen. Die Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes arbeitet ehrenamtlich, ist aber etwas in die Jahre gekommen. Das Durchschnittsalter liegt zu der Zeit bei 70 Jahren. Dann wird die Taucher-Truppe vom Landesverband ausgegliedert und kommt beim Kreisverband im Südwesten der Hauptstadt unter – der Startschuss für einen kleinen Neuanfang inklusive Verjüngungskur.