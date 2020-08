Leichtathletik-Titelkämpfe in Braunschweig

Die Potsdamerin Kristin Pudenz hat sich am Sonntag bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig den Titel im Diskuswurf gesichert. Die 27-Jährige verwies mit 62,30 Metern die in Frankfurt (Oder) geborene Claudine Vita (Neubrandenburg/58,07 Meter) auf Platz zwei.