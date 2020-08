In Prag besiegte die 30-jährige Berlinerin die Engländerin Samantha Murray-Sharan mit 6:3, 6:4. Das Turnier in der tschechischen Hauptstadt gehört zur "125k" oder auch Challenger genannten Turnierkategorie. Diese Turnier-Serie des Damentennis-Weltverbandes WTA ist unterhalb der WTA-Tour angesiedelt und eine gute Möglichkeit für Spielerinnen außerhalb der Top 100, Weltranglistenpunkte zu sammeln.

Lisicki wird nach zahlreichen Verletzungen und einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber in den letzten Jahren aktuell garnichtmehr in der Weltrangliste geführt. 2019 war sie bei mehreren Turnieren in der Qualifikation gescheitert. Ihre größten Erfolge hatte Lisicki zwischen 2009 und 2014 gefeiert, als sie es beim prestigeträchtigen Rasenturnier von Wimbledon je ein Mal ins Finale (2011) und ins Halbfinale (2013), sowie drei Mal ins Viertelfinale schaffte. Im Mai 2012 stand Lisicki auf Platz 12 der Weltrangliste, ihre höchste Bewertung auf der WTA-Tour.