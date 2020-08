Sabine Lisicki hat beim Sandplatz-Tennisturnier in Prag auch die zweite Runde überstanden. Die Berlinerin gewann am Montag das deutsche Duell gegen die Weltranglisten-273. Stephanie Wagner aus Amberg mit 6:4, 6:4. Lisickis nächste Gegnerin ist die Japanerin Chihiro Muramatsu.

An dem unterklassigen Turnier in Prag nehmen Spielerinnen teil, die nicht bei den US Open in New York am Start sind. Lisicki fiel wegen vieler Verletzungen und der Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber lange aus und wird aktuell nicht mehr in der Weltrangliste geführt.