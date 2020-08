Bild: imago-images/Pro Shots

2:2 im Test gegen Ajax - Union verdient sich ein Unentschieden in Amsterdam

30.08.20 | 16:00

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat im Testspiel gegen Ajax Amsterdam einen Achtungserfolg gefeiert. In der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam verdienten sich die Köpenicker am Sonntagnachmittag mit einer starken Leistung ein 2:2-Unentschieden. Der Test fand, anders als das Freundschaftsspiel von Hertha BSC unter der Woche an gleicher Stelle, ohne Fans statt.



Unions A-Elf ist besser als das B-Team von Ajax

Union begann mit einer vermeintlichen A-Elf und viel Schwung, Mittelfeldspieler Grischa Prömel scheiterte in der Anfangsphase mit einem Kopfball am Pfosten. Etwas überraschend ging allerdings der niederländische Rekordmeister in der 27. Minute mit 1:0 in Führung, durch Carel Eiting. Ajax spielte keine 24 Stunden nach dem Test gegen Eintracht Frankfurt nur mit einer besseren B-Elf. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem eingewechselten Marcus Ingvartsen auf Vorlage des starken Nico Gießelmann der Ausgleich zum 1:1 (48. Minute). Ingvartsen war kurz vor der Halbzeit für Keita Endo eingewechselt worden, der Japaner hatte sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt. Auch nach dem Ausgleich blieben die Unioner das bessere Team, in der 57. Minute drehte Marius Bülter das Spiel mit seinem Treffer zum 2:1. Ajax kam in der 69. Minute zum etwas schmeichelhaften Ausgleich.



Union testet noch gegen Nürnberg