Maxi Gnauck über ihr Olympia-Gold 1980 - "Was in der DDR gut lief, war der Sport"

09.08.20 | 15:42 Uhr

Vor 40 Jahren holte Maxi Gnauck als bis dato letzte deutsche Turnerin eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen. rbb|24 sprach mit ihr über die Vorzüge des DDR-Sports, verpasste Chancen und Tipps für junge Talente.

rbb|24: Maxi Gnauck, am 25. Juli 1980 holten Sie bei den Olympischen Spielen von Moskau Gold am Stufenbarren. Was schießt Ihnen als Erstes durch den Kopf, wenn Sie 40 Jahre zurückdenken?

Maxi Gnauck: Das funktionierende System in der DDR. Also die Verbindung zwischen Internat, Schule, Sportmedizin und Sportstätten auf einem Gelände. In meinem Fall war es das Sportforum Hohenschönhausen, mit idealen Bedingungen, die man heute lange suchen kann.

Sie waren damals gerade erst 15 Jahre alt und ein echter Star in der DDR. Wie haben Sie das als Teenager wahrgenommen?

Das ist etwas später gekommen, weil ich damals nicht wusste, wie es weitergeht, ob ich mich vielleicht noch verletzen würde. Das Realisieren des Erreichten, das kommt erst mit der Zeit.

Und Ihr Umfeld?

Als wir 1979 von der Weltmeisterschaft in den USA zurückkamen (mit Gnauck als Weltmeisterin, Anm. d. Red.), gab es in der Sporthalle im Sportforum eine Begrüßung. Man hat gemerkt, dass die Trainer und die Mitarbeiter stolz waren, dass so etwas erreicht wurde – aus der kleinen Frauen-Sporthalle im Sportforum heraus. Als ich dann bei den Olympischen Spielen das Niveau in der Weltspitze mithalten konnte, habe ich auch die Anerkennung in der Presse gespürt. Das ist immer schön für uns Sportler.

Wegen des Olympia-Boykotts der DDR 1984 ist Ihnen eine weitere Medaillen-Chance verwehrt geblieben.

Das war natürlich sehr schade. Ich habe mich vor allem geärgert, als ich hörte, dass die Rumänen und Chinesen doch hinfahren. Normalerweise wollten die Ostblock-Länder ja alle zusammenhalten und die Spiele boykottieren.

Ihr Olympiasieg war ein Coup, der bislang keiner anderen Deutschen nach Ihnen gelungen ist. Was hatten Sie, was danach keine mehr hatte?

Es gab damals schon eine große Konkurrenz. Ich war zwischen 1979 und 1985 einfach die Konstanteste. Ich konnte meine Leistungen immer wieder bestätigen mit Europa- und Weltmeistertiteln. Auch nach mir gab es, beispielswiese mit Dörte Thümmler (Weltmeisterin am Stufenbarren, Anm. d. Red.), deutsche Erfolge. Und dann kam 1990 die Wende und vieles änderte sich.

Was waren die gravierendsten Veränderungen?

Das Leistungssport-Modell der DDR wurde im Prinzip aufgelöst. Und was in der DDR gut lief, war eben der Sport. Der wurde professionell und systematisch aufgebaut. Das wurde grundsätzlich minimiert, Trainerstellen wurden gekürzt. So bricht dann ein System zusammen. So kann man dann keine Leistung vorbereiten. Da geht es dann eben nur vereinzelt, wenn jemand Talent hat und für ihn oder sie die Bedingungen geschaffen werden.

Der DDR-Sport ist mitnichten nur für sein positives Image bekannt. Von systematischem Doping über Gewalt gegenüber jungen Athletinnen und Athleten war die Rede. Wie war das für Sie? Letztendlich war für mich alles positiv, auch weil ich erfolgreich war. Ich denke, wenn man Leistung erzielen will, braucht man eine gewisse Konsequenz im Training. Es muss intensiv und konzentriert gearbeitet werden - das ist notwendig. Bei uns gab es auch Athletinnen, die das harte Training nicht akzeptiert haben und aufgehört haben. Geschlagen wurde bei uns aber beispielsweise niemand. Ich will mich zu Berichten, die es zu diesem Thema gab auch nicht äußern - ich habe das anders erlebt.



Was ist das Wichtigste, das Sie als Olympiasiegerin jungen Sportlerinnen mitgeben können?

Wenn man sich etwas vornimmt, muss man dranbleiben. Man soll nicht sofort aufgeben, wenn etwas schwierig wird. Die Turnerinnen sollen mit Freude an die Sache herangehen, denn ich kann sie als Trainerin auch nicht drängen, schieben und drücken – das ist nicht meine Art. Sie müssen selbst dafür brennen.

Was braucht man, um es in die absolute Spitze zu schaffen?

Zielstrebigkeit, Mut, Wille und Disziplin. Aber eben auch die Liebe zur Sportart.

Disziplin kann auch schnell zu Drill werden und in Druck umschlagen.

Das ist sicherlich auch von den Aktiven abhängig, wie gut sie mit diesem Druck umgehen können. Einmal ist es die Erwartung an sich selbst, die nicht jeder in den Griff bekommt. Aber natürlich auch die Erwartung der Trainer. Außerdem muss die Turnerin die Anforderungen, die der Trainer stellt, durchhalten können. So dass sie eben nicht sagt "Ich bin jetzt so k.o., ich höre jetzt auf", sondern dass sie die zwei Übungen vielleicht doch noch macht. Genau das sind dann die Durchgänge, die einen für den Wettkampf weiterbringen.

Bekommen Sie denn in den Tagen an der alten Wirkungsstätte Heimatgefühle? Könnten Sie sich vorstellen, zurückzukehren?

Ich denke, den Rest meiner beruflichen Karriere werde ich in der Schweiz verbringen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, wenn ich ein Angebot bekomme, dass ich zurück nach Deutschland ziehe.

