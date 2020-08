Bild: imago/masterpress

Spitzenturner Lukas Dauser verlässt Berlin - "Ein Verhältnis zwischen Athlet und Trainer kann sich festfahren"

21.08.20 | 10:48 Uhr

Acht Jahre lang trainierte und turnte Lukas Dauser am Olympiastützpunkt in Berlin. Der Barrenspezialist gewann EM-Silber, startete mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen. Jetzt will Dauser noch besser werden. Und wechselt dafür nach Halle. Von Dennis Wiese

Lukas Dauser war in seiner Wahlheimat Berlin fast überall: Beim Internationalen Deutschen Turnfest in der Hauptstadt vor drei Jahren zierte Dauser die großen Wettkampfplakate - an der Max-Schmeling-Halle, an den Messehallen, halt überall. Zehntausende Turner und Gäste blickten zu Dauser hinauf.

Lukas Dauser ziert auf einem großen Plakat die Fassade des Berliner Olympiastadions. | Bild: rbb

Nun verlässt der Vorzeigeturner die Hauptstadt. Am Olympiastützpunkt in Halle will der 27-jährige gebürtige Bayer den nächsten Schritt schaffen. "Ein Verhältnis zwischen Athlet und Trainer kann sich festfahren. Weil man sich schon so lange kennt, sieht der Trainer vielleicht die Fehler nicht mehr. Das ist nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass mir ein neuer Impuls helfen kann", so Dauser.



Kollege Klessing soll Dauser besser machen

Mit 18 Jahren kam der gebürtige Oberbayer nach Berlin, arbeitete die letzten drei Jahre mit Trainer Robert Hirsch. Nun steht ein Tapetenwechsel an, im Jahr vor den Olympischen Spielen. Dauser setzt auf sein neues Umfeld und die neuen Kollegen. "Nick Klessing trainiert in Halle. Seine Spezialgeräte sind Ringe und Sprung. Das sind die Geräte, die bei mir schwächer sind. Ich hoffe, dass ich mir von ihm was abgucken kann, meinen Mehrkampf so auf ein anderes Niveau heben kann." Seinen neuen Trainer Hubert Brylok kennt Dauser seit der Jugend. Auch die Nähe zu Berlin hat den Wechsel nach Halle für Dauser leicht gemacht. "Eine Stunde und zehn Minuten mit der Bahn sind echt gut. Ich habe mir in Berlin viel aufgebaut, habe hier viele Freunde. Das will ich nicht aufgeben." Ein Argument, das wohl auch für Nils Dunkel gesprochen hat. Auch der 23-Jährige wechselt vom Olympiastützpunkt seiner Heimatstadt Berlin nach Halle.

Berliner Turnchef sieht Standort weiter gut aufgestellt

Claudio Preil, Geschäftsführer beim Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund, zeigt zwar Verständnis für die Bedürfnisse seiner Top-Athleten, sieht den Standort Berlin aber nach wie vor vorne. "Auch im Turnen sollte man Berlin wählen, wenn man nach ganz oben kommen möchte. Wir haben den größten Olympiastützpunkt Deutschlands und auch die beste Infrastruktur: die Sportmedizin, die Trainingsmöglichkeiten mit anderen Spitzensportlern." Dausers Abgang, so glaubt Geschäftsführer Preil, wird den Turnstandort Berlin nicht schwächen: "Wir hatten drei Berliner Turner bei der Weltmeisterschaft. Lukas, aber auch unsere bekannten Gesichter Philipp Herder und Karim Rida, die weiterhin hier am Bundesstützpunkt trainieren. Auch unser Nachwuchs ist sehr stark aufgestellt. Die Talente werden gut gefördert, wir werden in den nächsten Jahren immer wieder von Berliner Turnern hören."

