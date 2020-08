In der Vorbereitung auf die neue Saison verlor der 1. FC Union erstmals ein Testspiel. Im vierten Vorbereitungsspiel unterlag der Berliner Fußball-Bundesligist im Rahmen des Trainingslagers in Bad Wörishofen dem österreichischen Erstligisten WSG Swarovski Tirol mit 0:3 (0:2). Bei großer Hitze zeigten die Eisernen am Freitag im Waldstadion von Feldkirch (Österreich) eine schwache Leistung.

Der gesamte Kader war jedoch nicht vor Ort. Der Großteil der Spieler, die am Samstag (17.30 Uhr) in Friedrichshafen im Test gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Köln mitwirken sollen, verblieb in Bad Wörishofen. Angeschlagene Akteure wie die Offensivspieler Max Kruse, Anthony Ujah und Akaki Gogia traten die rund 150 Kilometer weite Reise nach Feldkirch ebenfalls nicht an.