Die BR Volleys haben in der Champions League erneut ein schwieriges Los gezogen. Wie die Auslosung am Freitagmittag in der Zentrale des europäischen Volleyball-Verbandes (CEV) in

Luxemburg ergab, trifft der zehnmalige Deutsche Meister erneut auf Zenit Kasan. Auf die Russen trafen die Berliner in der Königsklasse letztmals in der Saison 2017/18. Die Berliner verloren beide Gruppenspiele mit 1:3.