Mit zehn Spielern aus ihrem 13-köpfigen Aufgebot starten die Berlin Volleys am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Volleyball-Bundesliga. Trainer Cedric Enard muss lediglich noch auf die drei Neuzugänge aus Brasilien warten: Eder Carbonera, Renan Michelucci und Davy Moraes wurden durch Corona-bedingte Reisebeschränkungen in ihrer Heimat aufgehalten, wollen sich aber am Montag in Rio de Janeiro beziehungsweise in Sao Paulo die Papiere für den Flug nach Deutschland ausstellen lassen. Ende der nächsten Woche sei mit ihrer Ankunft in Berlin zu rechnen, heißt es von den BR Volleys.