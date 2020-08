Die Wasserball-Bundesliga wird ihre Saison, die seit Beginn der Corona-Krise unterbrochen war, wie geplant fortsetzen. "Wir spielen weiter", bestätigte Hagen Stamm, Präsident der Wasserfreunde Spandau 04, am Montag rbb|24.

Los geht es demnach am 22. und 23. August mit einem halben Viertelfinalturnier, bei dem vier der sechs Teams - OSC Potsdam, ASC Duisburg, White Sharks Hannover und SV Ludwigsburg - die Halbfinalteilnehmer ermitteln.

Die beiden führenden Teams der Liga, Waspo Hannover und die Wasserfreunde Spandau, ermitteln am 25. August in einem Spiel, wer von ihnen in einem Finalduell das Heimrecht hätte. Dass beide das Finale erreichen, gilt als sehr wahrscheinlich.

Am 28. und 30. August werden in Hin- und Rückspiel die Finalisten ermittelt, die in einer Best-of-Five-Serie ab dem 2. September den Meister ermitteln.