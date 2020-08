Mit einem klaren Sieg im Hinspiel des Playoff-Halbfinals um die deutsche Wasserball-Meisterschaft hat Rekordmeister Spandau 04 den Einzug in die Finalserie fast schon perfekt gemacht. Beim Dritten der Vorsaison OSC Potsdam setzten sich die Wasserfreunde am Freitagabend mit 11:6 (1:1,5:2,3:2,2:1) durch. Das Rückspiel findet am Sonntag statt. Noch deutlicher gewann Waspo 98 Hannover das Lokalderby gegen sein Farmteam White Sharks Hannover mit 23:5 (7:1, 5:2, 5:1, 6:1).