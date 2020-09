Der Berliner Baseball-Star Max Kepler hat mit den Minnesota Twins in der nordamerikanischen Profiliga MLB vorzeitig die Play-offs erreicht. Durch ein 8:1 bei den Chicago Cubs sicherten sich die "Zwillinge" aus Minneapolis zum zweiten Mal nacheinander die Teilnahme an der K.O.-Runde, an der in diesem Jahr erstmals 16 Mannschaften teilnehmen. Die Qualifikation steht damit bereits nach dem 54. von insgesamt 60 Saisonspielen fest.

Seit 2004 haben die Twins allerdings 16 Play-off-Spiele nacheinander verloren, zuletzt scheiterten sie im vergangenen Jahr in der ersten Runde mit 0:3 an Rekordmeister New York Yankees. Ebenfalls bereits qualifiziert für die "Postseason" sind zudem der große Meisterschaftsfavorit Los Angeles Dodgers, die Tampa Bay Rays, die Chicago White Sox und die Oakland A's.

Maximilian Kepler spielt seit 2009 bei den Minnesota Twins - zunächst in der Minor League, seit 2015 auch in der Major League. Mit seinem 33. Homerun stellte Kepler 2019 einen neuen "Europarekord" in der MLB auf und löste den Schotten Bobby Thompson ab, der 1951 insgesamt 32 Homeruns geschafft hatte.