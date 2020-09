Double-Gewinner Alba Berlin tritt in der Gruppenphase des modifizierten Pokalwettbewerbs der Basketball Bundesliga (BBL) gegen Gastgeber Telekom Baskets Bonn, die EWE Baskets Oldenburg sowie die Löwen Braunschweig an. Das ergab die Auslosung, die am Donnerstag der deutsche Stabhochsprung-Meister Bo Kanda Lita Baehre in Köln vornahm.

Wegen der Corona-pandemie werden in diesem Jahr vier regionale Qualifikationsturniere (17./18. und 24./25. Oktober) ausgetragen - noch vor dem Start der Bundesliga-Saison. Im Norden richten Bonn und Rasta Vechta die Turniere aus, im Süden ratiopharm Ulm und der Mitteldeutsche BC aus Weißenfels. Da die Arena in Ulm am ersten Spieltag nicht verfügbar ist, findet diese Runde ebenfalls in der Stadthalle Weißenfels statt. Die vier Turniersieger spielen in einem Top-Four-Turnier (1./2. November) dann den Pokalsieger aus. Wo das Final-Four-Turnier ausgetragen wird, steht nocht nicht fest.