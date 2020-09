Johannes Thiemann kam am 9. Februar 1994 in Trier zur Welt. Nach Stationen unter anderem in Bamberg und Ludwigsburg steht der 2,05 Meter große Center und Flügelspieler seit 2018 bei Alba unter Vertrag. Bisherige Höhepunkte seiner Zeit in Berlin sind der Meistertitel und der Pokalsieg 2020.