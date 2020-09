In einem Wort: triumphal. Alba gewann im Februar, noch vor den eigenen frenetischen Fans, den Pokal und legte beim Corona-Turnier um die deutsche Meisterschaft im Juni nach. Der Doublegewinn bedeutete jedoch viel mehr als nur Trophäen und Anerkennung: Es war der Sieg über ein Trauma. Das Durchbrechen eines Fluches. Unter Coach Aito Garcia Reneses hatten die Albatrosse vor dem Pokalsieg in drei unterschiedlichen Wettbewerben in insgesamt fünf (!) Endspielen gestanden und sie allesamt verloren. Immer wieder scheiterten die Hauptstädter am letzten, am entscheidenden Schritt. Die vergangene Saison machte aus einer sympathischen "Final-Vergeiger-Truppe" endlich Gewinner.

Erstmals seit 2016 holte Alba den Pokal nach Hause. Erstmals seit 2008 den Meistertitel. Wichtig war in der vergangenen Saison aber nicht nur das Wann, sondern auch das Wie. Alba marschierte, ach, walzte durch das Corona-Meisterschaftsturnier in München. Ungeschlagen krönte man sich zur besten Mannschaft Deutschlands. Einzig in der Euroleague gerieten die Albatrosse regelmäßig ins Schwimmen - zum Zeitpunkt des Abbruchs waren die Chancen auf ein Weiterkommen in der Vorrunde nur noch minimal.