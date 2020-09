In Oranienburg

Dass Alba Berlin zu einem Vorbereitungsspiel nach Oranienburg kommt, hat fast schon so viel Tradition wie der Gegner aus Griechenland. Neu ist hingegen, dass das Spiel gegen Olympiakos Piräus ohne Fans stattfindet. Dafür überträgt rbb|24 die Partie im Livestream.

Die Besonderheit der Mannschaft um Basketball-Legende Vassilis Spanoulis: Olympiakos hat praktisch gleich zwei Kader. Einen, um nach einem Zwangsabstieg in die zweite Spielklasse Griechenlands den Aufstieg zu schaffen. Und einen, um in der Euroleague für Furore zu sorgen.

Zwölf griechische Meisterschaften, ein Europapokal der Landesmeister sowie zwei Titel in der Euroleague - mit Olympiakos Piräus kommt ein Schwergewicht des europäischen Basketballs nach Oranienburg, um gegen Alba für die neue Saison zu testen.

Ein kostspieliges Vorhaben, das bereits vor einem Jahr angegangen wurde und in der kommenden Spielzeit eine Neuauflage erfährt. Denn als die zweite griechische Liga - die A2 Ethniki - coronabedingt abgebrochen wurde, lag Olympiakos nur auf dem sechsten Rang.

In Oranienburg werden jedoch die Top-Spieler des Teams zu sehen sein. Alba bekommt es an diesem Donnerstag also nicht nur mit Tradition, sondern auch mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun. Der rbb|24 überträgt die Partie ab 18:55 Uhr im Livestream.