Die Dänen hingegen präsentierten sich in der ersten Hälfte als äußerst zielsicher. So lief Alba von Beginn an einem Rückstand hinterher. Anfang des zweiten Viertels wurde dieser sogar zweistellig (24:37). Erst danach verteidigte Alba intensiver und kam wieder zurück. Aber erst Mitte des dritten Viertels gingen die Berliner erstmalig in Führung (57:55).



Mit zunehmender Spielzeit ging bei den Gästen dann die Wurfquote herunter. Alba spielte nun seine größere Qualität aus. Auch wenn die Gäste dranblieben, brachten die Berliner den Erfolg letztendlich ins Ziel. Aber auch wenn Aito in der Partie viel durchwechselte, bleibt dem Alba-Trainer bis zum geplanten Pflichtspielstart in zwei Wochen in der Euroleague bei Maccabi Tel Aviv noch viel Arbeit.