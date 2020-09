Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat bei der Vorbereitungstour der Euroleague nur den letzten Platz belegt. Bei dem Vierer-Turnier im litauischen Kaunas verloren die Berliner am Sonntag vor 1.064 Zuschauern das Spiel um Platz drei gegen das griechische Spitzenteam Panathinaikos Athen nach Verlängerung mit 102:110 (92:92, 43:49). Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 21 und Maodo Lo mit 17 Punkten. Bereits am Samstag hatte Alba gegen Mailand verloren.

Gegen Ende des ersten Viertels hatte Panathinaikos dann aber seinen Wurfrhythmus gefunden. Alba hingegen ließ einige offene Würfe liegen - darunter auch mehrere einfache Korbleger. In der Defensive stimmte zudem oft die Abstimmung nicht. Besonders Neuzugang Jayson Granger wirkte noch wie ein Fremdkörper im Berliner Spiel. So wuchs der Rückstand zur Pause etwas an.

Nach dem Seitenwechsel ging das Tempo etwas verloren. Aber Alba blieb weiter dran. Im letzten Viertel konnten sie die Intensität noch einmal steigern, gingen fünf Minuten vor Ende sogar wieder in Führung (80:79). Sechs Sekunden vor Ende kassierten die Berliner aber wieder den Ausgleich. In der Verlängerung hatte Panathinaikos dann deutlich mehr zuzulegen.