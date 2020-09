Die Berlinerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind erfolgreich in die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball gestartet. Das an Nummer eins gesetzte Duo gewann am Donnerstag zum Auftakt der Titelkämpfe am Timmendorfer Strand in der Gruppe A gegen Chenoah Christ und Hanna Ziemer mit 2:0 (21:14, 21:17). Christ/Ziemer waren in

das Feld nachgerückt und stehen in der Setzliste auf Position 16.