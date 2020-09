In der Runde der besten acht Teams wartet bei dem Turnier am Samstag nun das Schweizer Duo Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Ludwig gewann 2016 gemeinsam mit Kira Walkenhorst die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Seit 2019 tritt sie gemeinsam mit der Hamburgerin Margareta Kozuch an. Ihr größter gemeinsamer Erfolg war der Sieg im World Tour Finale in Rom 2019. Ludwig sammelte in ihrer Karriere auf Sand bereits vier Europameistertitel.



Die deutschen Männer erlebten dagegen einen schwarzen Tag - alle vier Teams schieden bei der EM am Freitag bereits nach der Vorrunde aus.