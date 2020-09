Die Berliner Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind bei der Beachvolleyball-EM in Lettland im Viertelfinale ausgeschieden. Das Duo scheiterte trotz Satzführung an den Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre. Am Ende hieß es 1:2 (21:17, 16:21, 4:15), vor allem weil Ludwig und Kozuch im entscheidenden dritten Satz schnell den Anschluss verloren.