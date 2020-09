Die Berliner Beachvolleyballer Nils Ehlers und Eric Stadie haben bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand den Titel verpasst. Im Finale am Sonntag unterlag das Duo aus der Hauptstadt Julius Thole und Clemens Wickler mit 0:2 (12:21, 18:21). Im Habfinale hatten sich Ehlers und Stadie am Sonntagmittag zuvor mit 2:0 (21:15, 25:23) gegen Paul Becker und Jonas Schröder durchgesetzt.