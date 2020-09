imago images/Sebastian Wells Video: rbb UM6 | 02.09.2020 | Torsten Michels | Bild: imago images/Sebastian Wells

Interview | Kevin Langner, BFV-Geschäftsführer - "Der erste Spieltag ist für alle eine große Kraftanstrengung"

02.09.20 | 20:14 Uhr

Der Berliner Amateurfußball startet am Wochenende mit einwöchiger Verspätung in die neue Saison, mit verkürztem Spielmodus und neuen Hygiene-Maßnahmen. Der Verband sieht sich für den Neustart erst einmal gewappnet - kann Kritik der Vereine aber auch verstehen.

Nach der kurzfristigen Absage letzte Woche dürfen Berlins Fußballer am kommenden Wochenende in die neue Saison starten. Der Berliner Fußball-Verband hat das Hygiene-Konzept in Absprache mit den Gesundheitsämter nochmals angepasst - unter anderem können die Kabinen nur in geringem Maße genutzt werden. Außerdem verzichtet der BFV in dieser Spielzeit auf eine Rückrunde. Kevin Langner, hauptamtlicher Geschäftsführer des Berliner Fußball-Verbands, erklärt im Interview, warum man sich für diese Maßnahme entschieden hat.

rbb|24: Kevin Langner, am 5. September soll die Saison im Berliner Fußball mit einwöchiger Verspätung endlich starten. Das Hygiene-Konzept des BFV wurde nochmals überarbeitet. Wie lassen sich die Änderungen zusammenfassen? Kevin Langner: Tatsächlich werden wir am kommenden Wochenende mit der Saison starten. Grundlage dafür ist, dass wir nur eine Serie spielen werden. Ein gewöhnliche Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ist in diesem Jahr einfach nicht möglich. Das liegt vor allem daran, dass die Kabinensituation auf Berlins Sportplätzen weiterhin sehr angespannt ist. Das Hygiene-Konzept der Gesundheitsämter gibt uns vor, dass nur sehr wenige Personen eine Kabine nutzen dürfen. Das hat zur Konsequenz, dass wir den Spielplan entzerren müssen und nur eine Serie spielen können.



Die Regel, in der Kabine 1,50 Meter Abstand halten zu müssen, ist also das Hauptproblem? Wir mussten in den Gesprächen mit der Politik feststellen, dass der Umkleidetrakt als hohes Infektionsrisiko eingestuft wird. Wir haben alle gelernt, dass die Aerosole sich vor allem in geschlossenen Räumen schnell übertragen können. Das ist so und das müssen wir auch anerkennen. Im Stadtstaat Berlin sind die Fußballspiele, wie vieles andere auch, aber sehr eng getaktet - da wären wir sehr schnell auf Probleme gestoßen. Die Vorgabe, drei, vier oder maximal fünf Personen in einer Kabine zu haben, ist einfach nicht praxisnah.



Wie dürfen die Kabinen genutzt werden? Umziehen und duschen ist nicht möglich. Die Spielerinnen und Spieler dürfen ihre Taschen in die Kabine stellen. Die Schiedsrichter dürfen in der Kabine den Spielbericht ausfüllen. Auch hier ist aber die klare Anweisung, den Aufenthalt so kurz wie möglich zu halten.



Trotzdem dürfte die Kabinensituation gerade im Hinblick auf den Winter schwierig werden. Wenn es wirklich kalt wird und man keine Umkleiden hat, wird es wirklich problematisch. Gibt es einen Austausch mit der Politik über mögliche weitere Lockerungen? Wir standen vor der großen Frage, ob wir den Spielbetrieb länger aussetzen sollen, um das grundlegende Problem mit den Kabinen wirklich tiefgreifend zu klären. Wir haben uns für den Schritt entschieden, erst einmal anzufangen und uns bis zu den Herbstferien eine Probezeit aufzuerlegen - in Absprache mit den Sportämtern. Alle wissen aber, dass die Kabinennutzung im Winter notwendig ist. Es gilt also, in dem Bereich in den nächsten Tagen und Wochen Lösungen zu erarbeiten. Eine Frage, die man stellen muss: Warum ist es momentan in den Schulen erlaubt, dass sich Schülerinnen und Schüler für den Sportunterricht auf engstem Raum umziehen dürfen, nachmittags im Verein aber nicht? Auch die Option, ob es möglich ist, sich mit Mundschutz umzuziehen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss geprüft werden. Da müssen wir mit der Sport- und Gesundheitsverwaltung praktische Lösungen finden.



Die Gesamtanzahl der Spiele wird quasi halbiert. Was bedeutet das für den einzelnen Verein? Auch ich habe in den letzten Tagen gelernt, dass eine Spielplan-Planung ein sehr kompliziertes Konstrukt ist - hoch mathematisch (schmunzelt). Im überregionalen Bereich müssen gewisse Vorgaben eingehalten werden, man muss auf verschiedene Wünsche der Vereine achten. In der Theorie sieht es jetzt so aus, dass Mannschaften nur alle zwei Wochen spielen müssen. Natürlich kann es auch sein, dass Teams auch mal zwei Wochenenden am Stück spielen und dafür dann zwei Spieltage Pause haben. Der grundsätzliche Plan ist aber, alle zwei Wochen ein Pflichtspiel pro Mannschaft stattfinden zu lassen. Den Vereinen ist es darüber hinaus überlassen, Freundschaftsspiele zu organisieren.



Vereine bleiben skeptisch Gerd Thomas, 1. Vorsitzender beim FC Internationale Berlin und Mitglied im BFV-Jugendbeirat, erwartet, dass viele Vereine große Schwierigkeiten haben werden, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. "Wir haben anstatt fünf jetzt drei Großfeldspiele pro Tag. Hinzu kommen Kleinfeldspiele - wir dürfen schließlich die Jugend nicht vergessen", sagt er. Thomas glaubt, dass die Vorgaben trotz der angestrebten Spielplan-Entzerrung auch weiterhin schwer realisierbar sind - gerade im Nachwuchsbereich. "Da gibt es weiterhin viele Unklarheiten, viele Jugendtrainer fühlen sich vom Verband allein gelassen", sagt er. Die Vorschläge der Vereine habe der Verband nicht beachtet. "Wir wissen eigentlich immer noch nicht, was wir umsetzen sollen", sagt Thomas drei Tage vor dem ersten Spieltag. Den Plan des BFV bezeichet er als "Schnellschuss", gerade kleinere Vereine hätten kaum Möglichkeiten die Maßnahmen des 10-Punkte-Plans [berliner-fußball.de] umzusetzen.

Könnte die Organisation eines Spieltags aktuell bei einigen Vereinen nicht trotzdem noch für Probleme sorgen? Erst einmal muss ich den Hut vor den Vereinen und ihrem Engagement ziehen. Was in den letzten Wochen geleistet wurde, um Fußballspiele zu ermöglichen, ist aller Ehren wert - da möchte ich auch meinen Dank aussprechen. Gleichzeitig gehört zu Wahrheit dazu, dass der erste Spieltag für alle eine große Kraftanstrengung wird. Ich habe aber den Eindruck, dass die Vereine spielen wollen und für sich bereits Lösungen erarbeitet haben. Es ist aber klar, dass sowohl wir als Verband, aber auch die Politik dem Ehrenamt derzeit sehr viel abverlangt.

In den vergangenen Wochen kam immer wieder Kritik wegen der Kommunikation zwischen dem Verband und der Politik - gerade nachdem der erste Spieltag kurzfristig verschoben werden musste. Können Sie das nachvollziehen? Natürlich sind Fehler gemacht worden - das will ich gar nicht abstreiten. Die Kommunikation mit den Sportämtern war da, trotzdem muss man sich fragen, warum wir von dem Rahmen-Hygiene-Konzept der Politik überrascht wurden. Da muss nachgesteuert werden. Daher kann ich die Kritik verstehen. Man muss aber auch immer überlegen, was in der aktuellen Situation die Alternative gewesen wäre. Den Fußball ganz ausfallen zu lassen, sicherlich nicht. Ich denke, wir haben jetzt einen guten Plan gefunden, um den Spielbetrieb starten zu können.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Torsten Michels, rbb Sport.



