"Wir hoffen, dass wir im Januar mit einer Rückrunden-Dauerkarte an den Start gehen können", erklärte Geschäftsführer Bob Hanning am Mittwoch. Bis dahin soll der Ticketvergabe für jedes Heimspiel separat abgewickelt werden. Die Kosten für bisherige Saison-Dauerkarten werden rückerstattet.



Am Samstag starten die Füchse in Nordhorn (20.30 Uhr) in die Bundesliga-Saison. Am 6. Oktober gibt es das erste Liga-Heimspiel gegen den SC Magdeburg. Bereits am Dienstag hatten sich die Berliner durch einen Sieg im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen den ungarischen Vertreter Gyöngyös für die Gruppenphase der European League qualifiziert.