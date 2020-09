Saisonhöhepunkt in Mariendorf

Wild West Diamant mit dem Niederländer Robin Bakker im Sulky hat die 125. Auflage des Deutschen Traberderbys für sich entschieden. Im mit knapp 205.000 Euro dotierten nationalen Saisonhöhepunkt auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf verwies der mit einer Quote von 54:10 notierte dreijährige Hengst am Sonntag Straight Flush mit Michael Nimczyk und Toto Barosso mit Peter Untersteiner auf die Plätze.