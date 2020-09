Final Four in Berlin

Das Frauenteam von Spandau 04 hat erneut den deutschen Wasserball-Pokal gewonnen. Beim "Final Four" in Berlin-Schöneberg setzten sich die Titelverteidigerinnen am Sonntag im Finale mit 11:8 gegen Bayer Uerdingen durch.

Tags zuvor war den Berlinerinnen, die von Männer-Kapitän Marko Stamm trainiert werden, im Halbfinale ein deutliches 33:9 gegen Nikar Heidelberg gelungen.